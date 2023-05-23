بعد ارتفاع حرارة الجو.. 6 نصائح مهمة لتجنب مخاطر الرطوبة العالية

ارتفعت درجة حرارة الطقس بشكل كبير مؤخرا ومعها زادت رطوبة الجو، فالرطوبة العالية تؤثر على صحة الإنسان بشكل سلبي، فهي تزيد من خطر الإصابة بالجفاف، والتعب، والتشنجات العضلية، والإنهاك الحراري، وضربة الشمس، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما تساهم في نمو العفن والبكتيريا والفيروسات التي تسبب تهيج الحلق والرئتين، وتفاقم أعراض مرض الربو، لذلك ينصح بتهوية المنزل جيداً، واستخدام مكيفات الهواء أو المزيلات للرطوبة، وشرب كمية كافية من الماء، وفقاً لما ذكره موقع "health care" الطبي.

وأكد الخبراء ، أن الرطوبة العالية بالطقس الحار تؤثر على جسم الإنسان بطرق مختلفة، وتزيد من خطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية، مثل الجفاف مع فقد الجسم للماء والأملاح عن طريق التعرق الزائد، بالإضافة إلى التعب والإرهاق، وفيها يشعر الجسم بانخفاض الطاقة والخمول.

كما أن التشنجات العضلية، من الآثار الجانبية للرطوبة العالية، حيث تحدث نتيجة فقدان المواد الكيميائية المهمة لعمل العضلات، بالإضافة إلى الإنهاك الحراري.

وأشار الخبراء إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية، من الأضرار الناجمة عن ارتفاع الرطوبة بالجو، حيث تزيد من نسبة الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية خصوصاً للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية.

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