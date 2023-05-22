لكبار السن والأطفال.. هكذا يمكنكم تفادي أضرار العاصفة الترابية في مصر

شهدت مصر أمس الأحد عاصفة وأجواء ترابية، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كل من كبار السن والأطفال، حيث يسهل تعرضهم لإنتكاسات صحية عند استنشاق الأتربة وسط الأجواء الترابية.

أضرار العاصفة الترابية في مصر

وبالتزامن مع تلك الأجواء الحارة المصاحبة للأتربة التي تسبب ضررًا، نقدم لكم من خلال هذه السطورنصائح وقائية للحد من الأجواء الترابية بحسب موقع":"the sun



نصائح لكبار السن في ظل العاصفة الترابية في مصر



-الحرص على عدم الخروج في الاجواء الترابية لتفادي الإصابة بأي أمراض يصعب العلاج منها بسبب كبر العمر، وكذلك غلق النوافذ جيدًا ووضع قطعة قماش مبللة أسفل أبواب النوافذ والأبواب لمنع تسرب الأتربة للداخل.

-تناول الأطعمة التى تحتوى على مضادات للالتهاب مثل الأسماك والبصل فى ظل تقلبات الطقس وتعرض البلاد للعواصف الترابية.

-تناول كوب من الحليب يوميا قبل النوم، إضافة لتناول الماء علي مدار اليوم للقدرة على حماية الجهاز التنفسى.

-تغطية الأنف والفم بقناع واق أو قطعة قماش مبللة في مثل هذه الاجواء، وخاصة عند الخروج من المنزل، وذلك للحد من استنشاق جزيئات الغبار.

نصائح للأطفال أثناء العاصفة الترابية في مصر 2023



-الاهتمام بنظافة الأسطح والأرضيات من الأتربة بشكل مستمر حتى لا يتحرك الطفل وسطها.

-الحرص على تناول معلقة من العسل الأبيض في الصباح تحمى الجهاز التنفسى للطفل.

-وضع الكمامة للأطفال أثناء ذهابهم للمدرة في مثل هذه الأجواء حتى تحافظ على جهازه المناعى من التعرض للأتربة أو العدوى، كما يجب بعد العودة من المدرسة يذهب الطفل للاستحمام، حتى يتخلص من آثار الأتربة.

-نصيحة الطفل بعدم الخروج من الفصل أثناء تواجده بالمدرسة حتى لا يكون عرضة لحدوث أى مضاعفات.

-كما ينصح بابتعاد الأطفال عن تناول الحلويات والأشياء المضاف إليها الألوان الصناعية، لأنها تساعد على الإصابة بالحساسية.

-تنظيف أنف الأطفال بشكل مستمر لعدم تكون الأتربة داخلها مما يؤدي للإصابة بحساسية الأنف.





