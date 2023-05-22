الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سيوة: تحديد مواقع مطابق الصرف الصحى لتتناسب مع الطرق

رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة

عقد محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور معالي أحمد حسنين، مدير أعمال بالجهاز التنفيذي لمشروع صرف صحي سيوة وأكمل فؤاد، فني تنفيذ المشروع، والمهندس محمود صبري، مدير أعمال الشركة المنفذة.

خلال الاجتماع تمت مناقشة عدة موضوعات متعلقة بأعمال الصرف الصحي، حيث تم التنسيق بين الشركة المنفذة للأعمال والإدارات التنفيذية المعنية بمجلس المدينة لإنهاء الأعمال المتعلقة بالمشروع.

أوضح رئيس مدينة سيوة أنه تم تحديد مواقع مطابق الصرف الصحي التي تحتاج إلى ضبط المناسيب لتتناسب مع الطرق والتنسيق مع الإدارات المختصة بمجلس المدينة لحصر جميع المطابق الموجودة بالشوارع الرئيسية التي تحتاج إلي تغيير الخامة المصنعة بخامة تناسب الأحمال الثقيلة وبما يتماشي مع مناسيب الطرق.

وأكد رئيس المركز ضرورة متابعة الأعمال، بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية لظهورها بالمظهر اللائق وبكفاءة عالية، على أن يتم العمل في تلافي تلك الملاحظات في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الهندسية بنطاق مركز ومدينة سيوة وكذا استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة الأعمال الجارية بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح.

أعمال الصرف الصحي المشروعات الهندسية رئيس مدينة سيوة محافظ مطروح مدينة سيوة مطروح

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

بوابة الأزهر للنتائج|نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2023

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 الترم الثاني

حجز مسئول مركز تشحيم وزيوت السيارات لبيعه السولار فى السوق السوداء

رئيس الوزراء يناقش إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء

لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.. ننشر أسماء قيادات الإخوان المحالين إلى المفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس