رئيس مدينة سيوة: تحديد مواقع مطابق الصرف الصحى لتتناسب مع الطرق

عقد محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور معالي أحمد حسنين، مدير أعمال بالجهاز التنفيذي لمشروع صرف صحي سيوة وأكمل فؤاد، فني تنفيذ المشروع، والمهندس محمود صبري، مدير أعمال الشركة المنفذة.

خلال الاجتماع تمت مناقشة عدة موضوعات متعلقة بأعمال الصرف الصحي، حيث تم التنسيق بين الشركة المنفذة للأعمال والإدارات التنفيذية المعنية بمجلس المدينة لإنهاء الأعمال المتعلقة بالمشروع.

أوضح رئيس مدينة سيوة أنه تم تحديد مواقع مطابق الصرف الصحي التي تحتاج إلى ضبط المناسيب لتتناسب مع الطرق والتنسيق مع الإدارات المختصة بمجلس المدينة لحصر جميع المطابق الموجودة بالشوارع الرئيسية التي تحتاج إلي تغيير الخامة المصنعة بخامة تناسب الأحمال الثقيلة وبما يتماشي مع مناسيب الطرق.

وأكد رئيس المركز ضرورة متابعة الأعمال، بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية لظهورها بالمظهر اللائق وبكفاءة عالية، على أن يتم العمل في تلافي تلك الملاحظات في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الهندسية بنطاق مركز ومدينة سيوة وكذا استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة الأعمال الجارية بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح.