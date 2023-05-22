مسؤول روسي يكشف تفاصيل تسلل “مجموعة أوكرانية” لـ جريفورون

قال حاكم منطقة بلجورود الروسية، اليوم الإثنين، إن "مجموعة تخريبية" تابعة للجيش الأوكراني، دخلت الأراضي الروسية في منطقة جريفورون المتاخمة لأوكرانيا.

وتابع فياتشيسلاف جلادكوف، في منشور له عبر “تليجرام”، أن الجيش الروسي وقوات الأمن "يتخذان إجراءات لصد التوغل".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بهجمات "مجموعة المخربين الأوكرانيين"، مضيفاً أن القوات الروسية تعمل على طردها والقضاء عليها.

بايدن يتوعد روسيا بـ إف 16: ستحدث فرقا

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن طائرات إف-16 لم تكن لتساعد القوات الأوكرانية فيما يتعلق بالمعارك مع القوات الروسية في مدينة باخموت، لكنها "يمكن أن تحدث فرقا كبيرا من حيث القدرة على التعامل مع ما هو آت".

وقال بايدن إن روسيا تكبدت أكثر من 100 ألف ضحية في باخموت، فيما شبّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدمار في باخموت بالهجوم النووي الذي شنته الولايات المتحدة على هيروشيما اليابانية في الحرب العالمية الثانية.