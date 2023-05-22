الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد حلمى يكشف أسرار وكواليس حياته الفنية لراديو NRJ.. الإثنين

احمد حلمي
احمد حلمي

يحل الفنان أحمد حلمي ضيفا على راديو NRJ مع وائل منصور ومنة عامر في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 مايو الجاري.

 ويتحدث “حلمي” خلال اللقاء عن العديد من كواليس وأسرار حياته الفنية وكذلك الشخصية، وكيف يدعم زوجته الفنانة منى زكي، كما يكشف عن أعماله الفنية المقبلة.

من جهة أخرى، يعقد النجم أحمد حلمى جلسات عمل مكثفة مع صناع فيلمه الجديد "لسه حتة" وهو اسم مبدئي للعمل الجديد، من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء، حيث استقر حلمى على فكرة الفيلم التي تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعى.

 ويحاول أحمد حلمى أن يستمر في تقديم فيلم سينمائي كل عام، ولا يغيب عن جمهوره مثل السنوات السابقة، خاصة أن حلمى يتمتع بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربى،  الأمر الذى دفعه ليكون متواجدًا في السينما بفيلم في كل عام.

وكان أحمد حلمى قد قدم فيلم "واحد تانى" في عيد الفطر الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في السينمات، وسجل 65 مليوناً وقت عرضه وشارك في بطولته كل من روبي وأحمد مالك وسيد رجب ونسرين أمين، وتأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج سينرجي فيلمز.

ومن المقرر أن يعود أحمد حلمى للمسرح مرة أخرى، من خلال عرض مسرحى جديد، سيتم الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، كما سيتم الإعلان عن أبطال المسرحية من خلال الشركة المنتجة.

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