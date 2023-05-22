بحضور وزيرة الهجرة.. انطلاق فعاليات "الملتقى الدولي للتمكين بالفن " بالمتحف القومى للحضارة

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية، اليوم الإثنين، الوزيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن فعاليات افتتاح الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن "Empower Her Art Forum"“، والذي تستمر فعالياته حتي 24 مايو الجاري.

ويقام الملتقى تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ووزارات كل من الثقافة، والبيئة، والهجرة، والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للإعاقة وهيئة تنشيط السياحة بالشراكة مع مجموعة من الهيئات، والمنظمات المحلية والدولية.

وكان في استقبال وزيرة الهجرة، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وفيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للادارة والتشغيل.

وأجرت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارتها، جولة في المعرض الفني لهواة ومحبى أنواع الفنون المختلفة،وتفقدت خلال جولتها في المعرض الورشة الفنية وبرنامج "مخيم الفن" المقام علي هامشه،حيث تشارك في الملتقي 20 فنانة مصرية و62 فنانة من 35 دولة من جميع أنحاء العالم.

كما شاركت وزيرة الهجرة في تكريم الفنانة الفرنسية العالمية الراحلة كاميل كلوديل التي تشارك ببعض أعمالها في المعرض،كذلك تكريم جميع المشاركين من السيدات فى إعداد وتجهيز الملتقى.

وأعربت السفيرة سها جندي خلال كلمتها، عن سعادتها باستضافة المتحف لهذا الحدث الفني الرائع، مؤكدة على دعمها للمرأة وتمكينها وذلك ضمن توجه الدولة لدعم المرأة، مشيرة إلي أن المرأة في المجتمع المصري أصبحت تلعب دوراً كبيراً ومهما في مجالات كثيرة ومتنوعة.

كما اعرب الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، عن سعادته بهذا الملتقي وثقة إدارة الملتقى في اختيار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط لاستضافة فعالياته في نسخته الأولى، والتي تلقي بظلالها على دور المتحف كمؤسسة تعليمية ومنارة ثقافية ومجتمعية وتوعوية تهدف إلى رفع الوعي الثقافي والأثري والارتقاء بالذوق الفني، وتعريف الجمهور بمختلف أنواع الفنون ولاسيما الفن التشكيلي الذي يمثل جزءً من الحضارة المعاصرة وامتداد للحضارة القديمة.

وأكد “غنيم” أن مشاركة المتحف في هذا الملتقى يعتبر صورة مكملة لدوره الفعال، خاصة وأن الفن التشكيلي يمثل جزءًا من الحضارة المعاصرة وامتداد للحضارة القديمة، وأن الملتقى ليس فقط لعرض الأعمال الفنية فحسب، بل له بعد تعليمي واقتصادي من خلال ورش العمل وحلقات النقاش والمحاضرات التي تحتضنها أروقة المتحف والتي تستمر على مدار الأيام القادمة.

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى إلقاء الضوء على دور الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة وإتاحة الفرصة لجمع الفنانين الدوليين والمصريين وبناء جسور الصداقة والتفاهم بين الدول من خلال الفن، ودعم الفنانات المحترفات في مصر وحول العالم من خلال أعمالهم، وتمكين ودعم المرآة ذات الإعاقة والمكفوفات من خلال عرض مجموعة من لوحات برايل، واللوحات المجسمة التي تتيح الفرصة للمكفوفات الاستمتاع بالفن التشكيلي والتفاعل مع اللوحات.

كما يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع سياسة الدولة المصرية ، ومحور من محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والتي تسعى للقضاء على كافة أشكال وأنواع العنف ضد المرأة وتحقيق الحماية الاجتماعية، ودعم النساء ذوات الإعاقة لتحقيق المساواة والمشاركة الاجتماعية الكافية لتحقيق ذواتهن في العمل وضمان المساواة في توافر الموارد الاقتصادية.

0d2b4040-8b76-466c-964f-a962cd782316