"إعلام الداخلة" ينظم ندوة تثقيفية حول تأهيل المقبلين على الزواج

نظم مركز إعلام الداخلة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية بعنوان "تأهيل المقبلين على الزواج من أجل أسرة مستقرة " ألقاها مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة، والأخصائي النفسي أحمد محمود حسنين ، بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالداخلة، وذلك بقرية الجديدة ، جاءت الندوة ضمن برنامج التوعية الأسرية لمركز إعلام الداخلة، من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسرى ومواجهة تزايد حالات الطلاق .

وقال محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة، إن الندوة أكدت على أهمية توعية وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل تعريفهم بمهارات الحياة الزوجية والتعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يتعرض لها الزوجين ، وكيفيه البدء والانخراط في حياة زوجيه قويمة وتكوين أسرة مستقرة تساهم، وتعضد بنيان المجتمع ككل ، والتمكن من تربية الأبناء تربية سليمة .

زبين مدير مركز الإعلام أن الندوة أكدت على أهمية مراعاة الجانب الشرعي من خلال توعية المقبلين علي الزواج بالمقصد الشرعي من الزواج، بالإضافة لمراعاة الجانب الصحي من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تضمن التوافق الصحي والنفسي للزوجين .



وأضاف مدير الإعلام أن الندوة لتأهيل المقبلين علي الزواج ، تتضمن أيضا لكيفية التعامل مع الخلافات وتقديم التنازلات من أجل استمرار الحياة ، مع ضرورة تغليب مبدأ الحوار والنقاش للتغلب علي المشكلات التي قد تجابه الطرفين والتوصل لحلول لها في هدوء تام .

وأوضح أن الندوة تناولت بعد الحديث عن أهمية ومكونات برامج التأهيل، مفهوم الأسرة وأهدافها وسبل تكوينها بشكل سليم ، ومعايير اختيار شريك الحياة والتعاون بين الزوجين وضوابط العلاقات الأسرية.

وأوصت الندوة بضرورة تكثيف برامج التوعية للمقبلين على الزواج ، مع الاستمرار فى تنظيم الدورات وبرامج تدريبية لتأهيل المقبلين علي الزواج وتلافي انتشار حالات الطلاق.

وأشار مدير الإعلام، إلى أن إجراء الفحوصات ما قبل الزواج، يعد من أهم الخطوات التي يجب على المقبلين على الزواج إجراؤها، لضمان حياة صحية جيدة للأسرة