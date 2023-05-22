الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز مسؤول مركز تشحيم وزيوت السيارات لبيعه السولار في السوق السوداء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المرج اليوم حجز مسئول عن مركز للزيوت وتشحيم السيارات ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء بمنطقة المرج.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مركز للزيوت وتشحيم السيارات  لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السولار المُدعم بالمركز عمله وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، وعثر بداخل المركز على (600 لتر سولار مُدعم).

وبمواجهته اعترف بتجميع السولار من محطات الوقود بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بقصد الربح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أجهزة الأمنية التحريات السوق السوداء السيارات القانون النيابة

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