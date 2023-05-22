تحقيقات مقتل شاب في الجمالية: مشادة كلامية وتطاول بالأيدي

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم، تحقيقات موسعة في واقعة قتل شاب علي يد عاطل بمنطقة الجمالية.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة موضحًا أن مشادة كلامية نشبت مع المتهم بسبب خلافات سابقة بينهما نتج عنها تطاول في الأيدي والتعدي بالضرب انتهت بتسديد المتهم طعنات نافذة للمجني عليه حتى سقط على الأرض.

وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة لشاب عشريني العمر يرتدي كامل ملابسه ومصاب بطعنة نافذة في القلب، أدت إلي وفاته في الحال ، وملقاه بأحدي شوارع.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الجمالية، إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة ووفاته أثناء محاولة إسعافه.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.