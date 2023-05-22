الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الحاصلات الزراعية: صادرات مصر من الفاكهة والخضروات لعمان بلغت 9.75 مليون دولار

الفاكهة
الفاكهة

قال هشام النجار نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن صادرات مصر من الفاكهة والخضروات لعمان بلغت 9.75 مليون دولار خلال الفترة من بداية فبراير 2023 حتى الآن، مقارنة بـ 41.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح النجار في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن السوق العماني من الأسواق الواعدة التي تستقبل وتعتبر من كبرى الدول التي تستقبل الحاصلات الزراعية المصرية الطازجة. 

وأشار إلى أن 15 دولة استحوذت على 78.2% من إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بمقدار 1.507 مليون طن خلال الخمسة أشهر الأولى من الموسم التصديري 2022/2023، وكذلك على 73.1% من قيمة تلك الصادرات بمقدار 907 مليون دولار.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان من أبرز تلك الدول التي تحتل مكانة كبيرة في استقبال الصادرات المصرية، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى سلطنة عُمان نحو 50 ألف طن بقيمة 25 مليون دولار، خلال الـ 5 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2022/ 2023.

وأوضح أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الاستثمارات العُمانية في مصر بلغت 1.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/ 2023، مقابل 0.6 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 100%.

هشام النجار رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية صادرات مصر من فاكهه صادرات مصر لعمان السوق العماني

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