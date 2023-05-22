رئيس الوزراء يتابع مقترحات مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة مقترحات مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور حسام الدين عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الهدف الرئيس من هذا الاجتماع هو الوقوف على الخطوات الممكن تنفيذها لتطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، بداية من مطلع الدائري من الأوتوستراد وصولا للطريق السياحي، ومستجدات ما توصلت إليه الجامعتان المكلفتان بهذا المشروع، وذلك في إطار التجهيزات الخاصة لافتتاح المتحف المصري الكبير، كون الطريق الدائري أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المقترحات والرؤى المقدمة من جانب كليتي الهندسة بجامعتى عين شمس، والقاهرة، لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري.

وفى هذا الإطار أشار الدكتور عمر الحسيني إلى أن رؤية كلية الهندسة بجامعة عين شمس، تعتمد على تقسيم منطقة الدراسة إلى منطقين، الأولي شرق النيل وتمتد من مطلع الدائري من طريق الأوتوستراد حتى كورنيش النيل، والثانية منطقة غرب النيل وتمتد من مطلع كورنيش النيل حتى بداية الطريق السياحي، كما تم تقسيم المنطقتين إلى عدد من القطاعات.

وشرح الدكتور عمر الحسيني الفكرة التصميمية لتوزيع النخيل والأشجار على طول منطقة التطوير، والأنماط المختلفة للتعامل مع الفراغات والمباني المطلة على الطريق الدائري المقترح تطويره، مستعرضًا عددًا من الصور للنباتات المستخدمة ونسب وحجم انتشارها، ومعدلات ارتفاعاتها على طول القطاعات المستهدفة.

وتناول الدكتور عمر الحسيني المقترحات التصميمية لتطوير الواجهات، وما تتضمنه من تنفيذ دهانات، ولوحات إعلانية، وشرائح معدنية، وشاشات للعرض.

كما استعرض الدكتور عمر الحسيني مقترحات الهوية البصرية الدعائية لمدينتى القاهرة والجيزة، والتصميمات المختلفة الفائزة خلال المسابقة الطلابية لطلبة أقسام العمارة والعمران بكلية الهندسة جامعة عين شمس، التى عُقدت بخصوص هذا الشأن.

وقدم عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، عرضًا مقترحًا لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري باتجاه المتحف المصري الكبير؛ تمهيدًا لافتتاح المتحف، تضمن دراسات توثيقية وتحليلية للوضع الراهن، موضحًا من خلاله نطاق الدراسة للطريق من المنيب حتى الطريق السياحي متجها للمتحف المصري الكبير، وحالة المباني على جانبي الطريق الدائري، وما توصلت إليه الدراسة الميدانية والمخطط العام لوزارة النقل والمواصلات لتصميم وتنفيذ محطات حافلات النقل السريع، والموقف الخاص بالأراضي الفضاء على الطريق الدائري، ومقترحات طرق التعامل معها.

كما تضمن مقترح جامعة القاهرة أيضًا الرؤية العامة لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، والمشتملة على تقسيم الطريق الدائري إلى عدة قطاعات، وتوحيد لون الدهانات للمباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، مع إضافة بعض العناصر الخشبية على نهايات بعض المباني وكذلك إضافة بعض العناصر النباتية، وعدم إغفال الاهتمام بزراعة الأشجار والنخيل بما يتناسب وطبيعة المنطقة، وإضافة الإنارة على بعض المباني التاريخية والدينية، وكذا سبل الربط بين محطات الـBRT، ومواقف الميكروبصات، مع إبراز اللوحات الإعلانية التي تعكس الحضارة المصرية القديمة.

وتناول الدكتور حسام الدين عبدالفتاح، المقترحات التصميمية لتطوير الحالة العامة للمباني وفقًا للرؤية المقترحة، وسبل التطوير العام لبعض أجزاء الطريق الدائري، وكذا الدراسات التفصيلية لقطاعات حافلات النقل السريع BRT، وكيفية استغلال الأراضي الفضاء. كما استعرض عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، الدراسة الاقتصادية لمقترح التطوير.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك تواؤم بين المقترحات والرؤيتين المطروحتين من جانب الجامعتين، والتنسيق فيما بينهما، بحيث يتم الوصول إلى رؤية موحدة، تضمن توحيد النسق على طول الطريق، وتناسب الألوان على طوله.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة البدء الفوري فى أعمال تنفيذ مشروع التطوير خلال الأيام القليلة القادمة، على أن تتولي كليتا الهندسة فى جامعتى القاهرة وعين شمس الإشراف الكامل على مختلف أعمال التنفيذ، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة النقل فى هذا الصدد، وذلك بهدف تكامل جهود تطوير الطريق الدائري، التى تقوم بها الوزارة، وصولا لإحداث نقلة حضارية فى هذه المنطقة تتواكب مع الحدث الفريد الخاص بافتتاح المتحف المصري الكبير.