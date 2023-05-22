السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات لاتهامهما بسرقة مواطن بالإكراه بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبدالعال.

بداية أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره في الطريق العام ليلا استوقفه المتهمون وقاما بتهديده واستوليا منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.