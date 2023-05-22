الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات لاتهامهما بسرقة مواطن بالإكراه بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبدالعال.

بداية أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره في الطريق العام ليلا استوقفه المتهمون وقاما بتهديده واستوليا منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

 

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد مركز جرجا المستشار وليد سيد الأمير مراقبة الشرطة

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