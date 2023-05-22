الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"السوداني" يوجه الحكومة بتوفير متطلبات انطلاق العملية الانتخابية

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن الحكومة تعمل على توفير متطلبات إقامة العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال زيارة “السوداني”،  لمقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ولقائه رئيس وأعضاء مجلس المفوضين ومديريها.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان له، أن "السوداني" تفقد أقسام المفوضية وإداراتها، كما اطلع على الجداول الزمنية للعملية الانتخابية والإجراءات التنظيمية التي تسبقها، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وأكد البيان أن الحكومة تعمل على توفير متطلبات الانتخابات واستكمال عمل المفوضية، مؤكدة دعم السوداني لهذه المؤسسة الدستورية المهمة والأساسية في النظام الديمقراطي.

ولفت بيان الوزراء العراقي إلي أن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية هي ركن أساس للمحافظة على مهنية المفوضية وحياديتها، مشددا على ضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية والمجتمعية والمدنية.

وأكد السوداني أن الانتخابات وسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والديمقراطي والدستوري للسلطة والمسؤولية.

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