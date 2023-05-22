الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بسرقة الشقق السكنية بمدينة نصر

المتهم
المتهم

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الإثنين، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامه بسرقة مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية، من داخل إحدى الشقق السكنية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القليوبية حال استقلاله دراجة نارية ملكه "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامه بسرقة مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية، من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

كما ضبط بحوزته حقيبة بداخلها "عدد 2  أجنة حديدية- عتلة"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب “كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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