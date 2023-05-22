الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الحرف اليدوية: 250 مليون دولار حجم الصادرات ونستورد 40% من مستلزمات الإنتاج

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

أعلن حمادة العادلي رئيس مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية، باتحاد الصناعات، أنه لا يوجد رقمًا محددًا حول نسبة تصدير منتجات الحرف اليدوية للخارج لكن على الأغلب يتركز المبلغ في حدود 250 مليون دولار سنويًا كما أننا نسعى لتحسن المنتج ما يتناسب مع المتطلبات العالمية، مشيرًا في بيان له، إلى أن أكثر الدول المهتمة بصناعة الحرف اليدوية المصرية، ترتكز بدول الخليج في المقام الأول من حيث الاهتمام بالصناعات اليدوية خاصة صناعة النحاس والسجاد والأخشاب والفضة، ومن المستهدف أن يتم تصدير المنسوجات اليدوية المتميزة والتي تنتجها مركز أخميم إلى أوروبا.

وكشف العادلي في بيان صحفي اليوم، أن هناك أزمة في المواد الخام الخاصة بالصناعة لبعض القطاعات الحرفية، ونعتمد علي استيراد الكثير من المواد الخاصة بإنتاج الحرف اليدوية مثل الحرير والأصواف والفضة والنحاس، وأيضًا استيراد العديد من أنواع الأخشاب، لكن توجد أيضا بعض الصناعات تعتبر محلية بنسبة 100%، بالإضافة إلى أن لدينا تحديات كبيرة لعل أبزرها يمكن في تطوير قطاع الحرف اليدوية يحتاج إلى ميزانية ضخمة، لإنشاء مجتمعات جديدة من الحرف اليدوية خاصة في محافظات جنوب سيناء وشمال سيناء وصعيد مصر، للحفاظ علي الحرف من الاندثار.

وأكد العادلي أن الغرفة بدأت بالفعل في المشاركة في توطين الصناعات الحرفية داخل بعض المناطق الصناعية والاستثمارية، حيث توطين الصناعة وإحياء الصناعات المصرية، يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وتنامى هذا الاتجاه محليًا مع التوجه العالمي نحو الاهتمام بتوطين الصناعات في ظل مجموعة الأزمات الدولية.

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