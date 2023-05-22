بأسلوب المغافلة.. حبس المتهم بسرقة الأدوية من الصيدليات فى الأميرية

قررت نيابة الأميرية، اليوم الإثنين، حبس المتهم بسرقة الأدوية ومستحضرات التجميل من داخل الصيدليات بمنطقة الأميرية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت سرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد تمكنت من ضبط شخص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل "مجهولة المصدر".

وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الأدوية من داخل الصيدليات بأسلوب المغافلة، وأن المضبوطات حيازته من متحصلات 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.