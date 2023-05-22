الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالتعاون مع "تضامن المنوفية".. تسليم 6 أكشاك لغير القادرين

أكشاك لغير القادرين
أكشاك لغير القادرين

سلمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية عدد (6) أكشاك لغير القادرين بقرى شنواى وكفر الحما وساقية أبوشعرة مركز أشمون، وقرية مليج مركز شبين الكوم، وقرية زاوية رزين مركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، وسلمت الجمعية حتى الآن عدد 577 كشكا بالقرى الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع محافظة المنوفية.

 

وأكد أمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن تسليم الأكشاك سيعمل على تحسين حياة الأسر غير القادرة، وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة، مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري.

ونوه إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقية، حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى: (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشئون الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم.

ولفت إلى أنه بعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء، ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية، والكائن بشبين الكوم - شارع دبي - من شارع صبري أبوعلم.

وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق مع محافظة المنوفية التي تقوم بتذليل كل العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

 

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