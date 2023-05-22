الاتحاد يواجه المصرى فى مباراة العودة للانتصارات ببطولة الدورى

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية، في السابعة مساء اليوم، مباراة بين الاتحاد السكندري والمصري في الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش يحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة من 26 مباراة وله مباراتان مؤجلتان مع الأهلي وبيراميدز، وحقق الفريق 12 فوزًا مقابل أربعة تعادلات وعشر هزائم وسجل 30 هدفا ودخل مرماه 29 هدفا وخسر آخر مبارياته أمام إنبي؛ لذلك يسعى للفوز والوصول للنقطة 43 وعدم الابتعاد عن المنافسة على دخول المربع الذهبي.

ويفتقد الاتحاد جهود مدافعه الصاعد أحمد بهاء بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة إنبي، كما يغيب المدافع الأردني عبد الله نصيب، بينما يعود محمود علاء، قلب الدفاع، وعبدالغني محمد، لاعب الوسط، بعد انتهاء إيقافهما.

الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة، هم: المهدي سليمان وعمرو خليل وصبري رحيل ومصطفى إبراهيم ومحمد الصالح وخالد صبحي ومحمود علاء وهشام صلاح وناصر ناصر وإسلام عبدالنعيم وإبراهيم حسن وعبدالغني محمد ومحمود عبدالعزيز وفوزي الحناوي وخالد الغندور ومحمد محمود وعمار حمدي وأحمد عادل ميسي وكريستوفاو مابولولو وأوستن أموتو.

على الجانب الآخر يحتل المصري البورسعيدي بقيادة ميمي عبد الرازق المركز الثامن برصيد37 نقطة من 8 انتصارات و13 تعادلا و7 هزائم وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 30 هدفا ولم يحقق الفوز في آخر خمس مباريات ببطولة الدوري وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع المقاولون والبنك الأهلي والداخلية والهزيمة أمام الإسماعيلي وأسوان ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 40 والتساوي مع الاتحاد السكندري.

ميمي عبد الرازق، المدير الفني للمصري، اختار 25 لاعبا للمعسكر المغلق الذي سبق المباراة، وسيتم اختيار 20 منهم في قائمة المباراة، هم: محمود جاد وعصام ثروت ومحمد شحاتة وعماد أبو بكر وعمرو موسى وعمرو سعداوي وأحمد عماد وإسلام أبو سليمة ومحمد دبش وكريم العراقي وإسلام المزين وأحمد شداد وإلياس الجلاصي وإسلام عطية وإيزي إيميكا ومحمد حسن الفيومي وزياد فرج وزياد كمال وعبد الرحيم دغموم وحسام جريشة ورجب عمران وأسامة الجزار ومحمد عبد اللطيف جريندو وعبده يحيى وحسام حسن.

يدير المباراة محمد التابعي غازي ويساعده محمد محمود لطفي ومصطفى حسن، ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ونهاد محجوب حكم فيديو وأسامة عبد اللطيف مساعد حكم فيديو.