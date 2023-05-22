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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يطمئن على برنامج تجهيز الشناوى لنهائى دورى أبطال إفريقيا

كولر مع الشناوي
كولر مع الشناوي

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على الاطمئنان على محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول، الذى يجرى تجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي بطولة إفريقيا المقرر له يوم 4 يونية المقبل باستاد القاهرة.

وعقد كولر جلسة مع الحارس الدولي والدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان علي حالته الصحية ومدي قدرته علي العودة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مسئول عن أن طبيب الأهلي أكد للمدير الفني محمد الشناوى حارس مرمى الفريق يؤدي تدريبات علاجية وتأهيلية على فترتين يوميا فى إطار البرنامج العلاجى الذى يخضع له حاليا للتخلص من الإصابة بشد فى عضلة السمانة الذى تغيب بسببه عن مباراة الترجى التونسى فى إياب نصف نهائى بطولة إفريقيا التى انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات.

وأضاف المصدر أن أبوعبلة أشاد خلال جلسته مع كولر بمدي التزام الشناوي في التدريبات ولديه رغبة في العودة للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

ويتولى على لطفى حراسة مرمى الفريق خلال الثلاث مباريات القادمة أمام إنبى وطلائع الجيش وسيراميكا فى بطولة الدورى بعد تعرض الشناوي للإيقاف 3 مباريات بعد تعديه علي أحمد حكم مدافع سموحة في لقاء الفريقين بالدوري.

واستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته، أمس، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، استعدادا لمواجهة إنبى غداً الثلاثاء فى بطولة الدورى. 

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، باللاعبين، قبل انطلاق المران الجماعي، للحديث عن المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية في «الجيم» والملاعب مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

فيما قاد كولر اللاعبين في فقرات تدريبية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها مساء غد الثلاثاء.

محمد الشناوي الاهلى أحمد أبوعبلة موعد مباراة الاهلى فى نهائى دورى أبطال افريقيا كولر

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