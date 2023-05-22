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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"العدل" تنقل مقر اللجنة الثانية للتوفيق فى المنازعات بوزارة السياحة لمقر جديد

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بنقل مقر اللجنة الثانية للجان التوفيق في المنازعات، التابعة لوزارة السياحة والآثار، من مقرها الحالي إلى المقر الجديد في مبنى قصر إسماعيل المفتش بـ3 شارع نوبار باشا بلاظوغلى في القاهرة.

وينص القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، على أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر؛ للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم، فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.

المستشار عمر مروان وزير العدل لجان التوفيق فى بعض المنازعات

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