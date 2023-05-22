الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الصناعة: 66% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان

وزير التجارة
وزير التجارة

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنه ضمن الجهود المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار إضافة إلي الرخصة الذهبية التي تصدر من خلال مجلس الوزراء، إتاحة تسهيلات الحصول على الأراضي الصناعية بتيسيرات مالية ومستندية.

وأضاف سمير، وزير التجارة والصناعة خلال مجلس الأعمال المصري العماني، المقام اليوم الإثنين، في القاهره، أن التيسيرات المالية هي خفض التكاليف ودراسة الطلب، وإلغاء مقابل الخدمات لهذه المشروعات.

وأشار الوزير إلى أن الأزمات التي يمر بها العالم حاليا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية لهذه الأزمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج، تؤكد بما لا يدع مجال للشك ضرورة تحقيق التكامل بين الدول العربيه الشقيقة، وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريك رئيسًا في تحقيق خطط التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة العربية.

وأوضح أن الحكومة حريصة كل الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم علي تحقيق التعاون بين بلدين واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة اللازمة؛ لإعطاء دفعه قوية لمستوي التعاون المشترك بين مصر وسلطنة عمان؛ لتحقيق ما تسعي إليه قيادتنا السياسة من رخاء ورفاهية.
ولفت إلى أن التجارة بين مصر وسلطنة عمان تشهد زخماً كبيرا يزداد عاماً بعد عام، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان خلال عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار، مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة تقدر بنحو 66%.

وفيما يخص الاستثمارات العمانية بمصر، أوضح الوزير، أنه تقدر بنحو 80.5 مليون  دولار  في عدد 110 مشروع في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والانشاءات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تبلغ الاستثمارات المصرية في عمان نحو 860 مليون دولار في عدد 142 مشروعًا، في مجالات الطرق والاستثمار العقاري والانشاءات والبينة التحتية والصرف الصحي والسياحة.

ونوه بأن مناخ الاستثمار في مصر قد شهد عديد من الإصلاحات المؤسسية؛ بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات في الوقت والتكلفة وإجراءات بدأ النشاط، وبالتزامن مع ذلك تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي شملت قوانين الضرائب والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص وقانون العمل الجديد، فضلاً عن إطلاق عدد من القرارات التي تساهم في زيادة وجذب الاستثمار .

ودعا وزير التجارة والصناعة، مجتمع الأعمال العماني للمشاركة والاستثمار في المشروعات الكبيرة التي تقدمها مصر، وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف المجالات والمنطقة الاقتصادية لقناه السويس.

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