استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول لجنة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

قررت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بلجنة الشهادة الإعدادية بإدارة الخانكة التعليمية لمخالفتهم قانون 205 لسنة 2020 للإخلال بأعمال الامتحانات بالتغيب عن العمل وإسناد أعمال استلام أوراق الأسئلة لأحد الموظفين باللجنة.

ووجهت سماح إبراهيم، مدير تعليم القليوبية فى تصريحات صحفية بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج وإعمال الشفافية والحيادية في العرض لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.

وأضافت "إبراهيم"، أن المتابعة الميدانية لن تقتصر على المدارس فقط بل ستكون هناك جولات مفاجئة لدواوين الإدارات التعليمية لضبط العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي والالتزام المهني.

وشددت مدير المديرية، على أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر في أداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وأكدت تركيز الجهود على تطوير العمل من حيث الأداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية، مشددة على عدم التهاون مع المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ذلك التقصير وفي نفس الوقت يتم منح التقدير والتكريم للمتميزين.