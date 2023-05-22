إصابة شخصين والبحث عن ثالث بسبب سقوط سيارة بترعة المريوطية

أصيب مواطنان، وجاري البحث عن ثالث، بسبب سقوط سيارة ملاكى بترعة المريوطية في قرية دهشور بمنطقة البدرشين، وتم نقلهم للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية فى البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد ااسيارة، مما أدى لانحرافها عن الطريق وسقوطها بترعة المريوطية، ونتج عنها إصابة مواطنان وجاري البحث عن ثالث بمياة الترعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، ويتم أجراء عمليات البحث عن مواطن مفقود.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.