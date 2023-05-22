مصرع شخصين إثر انقلاب "تريلا" بمركز طامية بالفيوم

شهدت عزبة الخراشي التابعة للوحدة المحلية لقرية فانوس بمركز طامية بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الاثنين، حادثا مأساويا إثر انقلاب سيارة نقل تريلا في مصرف صرف صحي، مما أدى إلى مصرع السائق ومساعده.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل تريلا في مصرف صرف صحي بعزبة الخراشي بقرية فانوس ومصرع السائق ومساعده.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية إنقلاب سيارة نقل تريلا في أحد مصارف الصرف الصحي بالقرية، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وهم "ك. م" في العقد الثالث من العمر، و"ي. م" في العقد الثاني من العمر، وجري نقل الجثامين بسيارات مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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