موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية.

وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن الهيئة قررت غلق ميناء نويبع في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا؛ نظرا لسوء الاحوال الجومائية.

وأضاف البيان، أن قرار الغلق اتخذته الهيئة بعد أن تراوحت شدة الرياح ما بين 20-25 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدا.

وورد بالبيان، أنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية.

وشدد "عبد الرحيم" على تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وكان المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر قد أعلن أمس ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 633 شاحنة و80 سيارة .

وشملت الواردات 4500 طن بضائع ، 331 شاحنة و68 سيارة، و شملت الصادرات 10500 طن بضائع ، 302 شاحنة و12 سيارة .

واستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن، وهم الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وأمل، فيما استقبل الميناء أمس الأول ثلاث سفن، وهم الحرية، بوسيدون اكسبريس، وأمل.

وشهد ميناء نويبع تداول 3400 طن بضائع و255 شاحنة، حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج.

واستعد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة SEA WAVE1 فارغة متجهة إلى جدة

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1250 راكب بموانيها.