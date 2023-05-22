الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يهزم أوكسير ويقترب من لقب الدوري الفرنسي

كيليان مبابي
كيليان مبابي

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه أوكسير، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم “ليج آن”، موسم 2022-2023.

افتتح كيليان مبابي التسجيل لـ باريس سان جيرمان، بهدف أول في الدقيقة السادسة، من متابعة لتمريرة فابيان رويز، حيث وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء مطلقًا تسديدة قوية في الشباك.

وعاد مبابي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الثامنة، من متابعة لتمريرة ليونيل ميسي، ليطلق تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل لاسين سينايوكو، هدف أوكسير الوحيد في الدقيقة 51، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك دوناروما بغرابة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 84 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه لانس، فيما تجمد رصيد أوكسير عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.

باريس سان جيرمان أوكسير الدوري الفرنسي كيليان مبابي مبابي

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