بيراميدز يزيح فيوتشر من وصافة الدوري بثنائية في شباك المحلة

حقق فريق بيراميدز فوزا ثمينا على مضيفه غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح إسلام عيسى التسجيل في الدقيقة 28 قبل أن يضيف وليد الكرتي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وارتقى فريق بيراميدز إلى المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 52 نقطة من 26 مباراة متفوقا على فيوتشر بفارق نقطة.

وتوقف رصيد غزل المحلة عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر، ويصبح مهددًا بالهبوط إلى القسم الثاني

أحداث المباراة

بيراميدز سيطر على المباراة من البداية، وكانت أولى الهجمات في الدقيقة السادسة بعد تمريرة رائعة من مصطفى فتحي استلمها إسلام عيسى منفردا داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة على الطاير مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 14 تسديدة قوية من أحمد الشيخ لاعب المحلة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد الشناوي من منتصف مرماه.

وجاء هدف بيراميدز الأول بعد خطأ دفاعي فادح من محمد بازوكا في تمرير الكرة استغله إسلام عيسى ونجح في استخلاص الكرة ثم سددها بشكل متقن سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول، جاء الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة للاعبي بيراميدز بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها فخر الدين بن يوسف بتمريرة هيأت الكرة لزميله وليد الكرتي أمام المرمى الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

في الشوط الثاني، كثف لاعبو غزل المحلة من هجماتهم وأضاعوا أكثر من محاولة للتسجيل ليفشلوا في تقليص الفارق على الأقل.

وانتهت المباراة بفوز بيراميدز على غزل المحلة بهدفين دون رد.