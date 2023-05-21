الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين الغربية: نعمل على مراقبة الأسواق وملاحقة كل أشكال الغش التجاري

تموين الغربية
تموين الغربية

شنّت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبو هاشم عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة السنطة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

وأسفرت الحملة التموينية التي ترأسها محمد الخولى، والسيد حوالة، مفتشي الرقابة التموينة بمديرية التموين والتجارة بالغربية، بمركز السنطة عن ضبط مخزن أعلاف حيث تم ضبط 850 كيلو جرام علف مواشى بدون فواتير وغير مثبوت تاريخ الصلاحية الخاصة به، بناحية قرية شبراقاص مركز السنطة، كما تم ضبط 2 طن سماد زراعى بدون فواتير داخل محل مبيدات زراعية بناحيه قرية الامبوطين مركز السنطة، وضبط ععد من قطع الملبن، منتهي الصلاحية، داخل مقلة النصر، بمركز السنطة كما تم ضبط 60 لتر سولار، وتم التحفظ علي المضبوطات وعرض المخالفات والمحاضر علي على النيابة العامة، لاتخاذ اللازم.

ونجحت الحملة في ضبط دقيق بلدي 82% قام صاحب مخبز بلدي بتجميعها من حصة المخبز بغرض بيعها في السوق السوداء، كما تم ضبط عدد ٤ شيكارة دقيق بلدي مدعم محملين بتروسيكل امام مخبز سياحي اثناء نقلهم للمخبز، كما تم تحرير ٣ مخالفات خبز ناقص الوزن ومخالفة تصرف في ٣ شكاير دقيق بأحد المخابز البلدية وتحرير محضر جنحة ضد صاحب مخبز سياحي لإدارته وتشغيل المخبز بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانوني وجار العرض علي النيابة العامة.

تموين الغربية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق وملاحقة كل أشكال الغش التجاري التموين والتجارة التحفظ على المضبوطات المهندس محمد ابو هاشم العرض على النيابة العامة العرض على النيابة المخابز البلدية بونات صرف الخبز

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