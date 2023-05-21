الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير البترول: تلقينا عروضًا عالمية للعمل في البحث والتعدين للذهب

طارق الملا
طارق الملا

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر وقعت بروتوكولات مع شركة سكاتك النرويجية الرائدة في الطاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

 وأضاف خلال تصريحات خاصة لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر ستقوم بتصنيع الأمونيا الخضراء ويتم الاعتماد على إحدى شركات قطاع البترول للاستفادة من البنية التحتية والمرافق التصديرية والموانئ والأرصفة. 

الميثانون الأخضر خلال الفترة القادمة سيكون وقود السفن

وأشار إلى أن الميثانون الأخضر خلال الفترة القادمة سيكون وقود السفن، مضيفًا أن الوقود الأخضر للسفن ستستخدمه كبرى الشركات الملاحية العالمية التى تقوم بشحن البضائع من الشرق للغرب والعكس، وسيتم استخدام المجرى الملاحي لقناة السويس في تموين الشاحنات العملاقة بالميثانون الاخضر.

وتابع، أنه بعد طرح المزايدات حصلنا على عروض من شركة عالمية للعمل في البحث والتعدين للذهب، مشددًا على أن التعدين يستغرق سنوات في أعمال البحث واقتصاديات الذهب تعتمد على الكم والتصنيع يستغرق وقتا أكبر. 

وتابع، أن وجود شركات كبيرة في مجال البحث عن الذهب يعكس الإمكانيات والموارد التعدينية اللازمة المتوفرة، ويتم العمل مع بعض الشركات الوطنية في المناطق الجنوبية المصرية في مجال التعدين العالمي والأهلي. 

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