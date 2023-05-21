أحد ضحايا مستريح "الكومى": النصاب خدعنا بالستار الدينى وتحقيق فوائد أكثر من البنوك

كشف عمر محمد طه، أحد ضحايا مستريح "شركة الكومي"، تفاصيل النصب على 1500 شخص في مبلغ يقدر بمليار إلى مليار ونصف المليار جنيه.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن شخصا يدعى حاتم الكومي خدع الناس بأن شركته مسجلة في وزارة الاستثمار، وبظهوره مع مسئولين في الدولة مثل محافظ الوادي الجديد وغيره، وباستخدامه للدين كستار له، وكان يقدم أرباحا أكثر من البنوك، ونصب على الناس في أموالهم.

ولفت عمر محمد، إلى أن شركة الكومي كانت تعمل في استصلاح الأراضي وتربية الخراف وتأسيس المطاعم، وظلت ملتزمة في دفع الأرباح لمدة حوالي سنة، منوها أن الأرباح انقطعت في يناير الماضي، وبسؤال المسئولين عن الشركة تحدثوا عن الأزمة الاقتصادية وأنها السبب.

وأكد، أن المواطنين وثقوا في شركة "الكومي" نظرًا لحالة الشو التي ظهرت عليها الشركة، فهناك مقار لها في أفخم الأماكن، ولها مطاعم كبيرة جدًا في أماكن كثيرة ومهمة.

وتابع: "الخميس الماضي فجأة لقينا إن مالك شركة الكومي قال إنه في الإمارات لتوفيق أوضاعه، وحتى يفكر بهدوء في حل المشكلة".