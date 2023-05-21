تعليم الوادى الجديد يحصد 3 مراكز في مسابقة التصميم الفني

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، الأحد، حصول قطاع تعليم المحافظة على 3 مراكز على مستوى الجمهورية بمسابقة التصميم الفنى والتى نفذت بالتعاون مع توجيه التربية المسرحية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واستمرارًا لمسيرة النجاح والتفوق وفى ظل الدعم المتواصل واللا محدود للواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وتشجيعه لطلاب المحافظة ومتابعة الدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم تفاصيل النتائج وفق لما ورد:

- المركز الأول للتربية الخاصة الطالب محمود اشرف أحمد حسين من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة

- المركز السابع للمرحلة الابتدائية حبيبة إبراهيم محمد مدرسة ابو بكر الصديق الابتدائية بالخارجة

- المركز الخامس للمرحلة الثانوية الطالبة سلمى صالح ضاحى من مدرسة نجيب محفوظة الثانوية للبنات بالخارجة

وبعث وكيل التعليم خالص التهنئة لإدارة الخارجة التعليمية والتربية الخاصة والطلاب والمدارس الفائزة، مثمنًا مجهودات الجميع فى الحرص على تشجيع الطلاب للمشاركة بالأنشطة الطلابية المختلفة واستغلالها في إثراء العملية التعليمية حيث تعد الأنشطة الطلابية أحد الركائز الأساسية في تنمية شخصية الطالب وإكتشاف قدراته والعمل على صقلها.

في السياق، هنأ المهندس سيد عبد العزيز، وكيل تعليم الوادى الجديد الطالبة ميرنا جمال نصوح من مدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بالداخلة، لحصولها علي المركز العاشر على مستوى الجمهورية بمسابقة الثقافة المسيحية والتى تم تنفيذها بالتعاون بين وزارتى التربية والتعليم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشارك بها نحو 50 الف متسابق.

وقدم وكيل التعليم بالمحافظة خالص التقدير لإدارة الداخلة التعليمية وتوجيه عام الدين المسيحى ومدرسة نجيب محفوظ بالداخلة للجهد المبذول فى تنفيذ المسابقة.