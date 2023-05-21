الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الوادى الجديد يحصد 3 مراكز في مسابقة التصميم الفني

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، الأحد، حصول قطاع تعليم المحافظة على 3 مراكز  على مستوى الجمهورية بمسابقة التصميم الفنى والتى نفذت بالتعاون مع توجيه التربية المسرحية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واستمرارًا لمسيرة النجاح والتفوق وفى ظل الدعم المتواصل واللا محدود للواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وتشجيعه لطلاب المحافظة ومتابعة الدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم تفاصيل النتائج وفق لما ورد: 
- المركز الأول للتربية الخاصة الطالب محمود اشرف أحمد حسين من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة  

- المركز السابع للمرحلة الابتدائية حبيبة إبراهيم محمد مدرسة ابو بكر الصديق الابتدائية بالخارجة 
- المركز الخامس للمرحلة الثانوية الطالبة سلمى صالح ضاحى من مدرسة نجيب محفوظة الثانوية للبنات بالخارجة

وبعث وكيل التعليم خالص التهنئة لإدارة الخارجة التعليمية والتربية الخاصة والطلاب والمدارس الفائزة، مثمنًا مجهودات الجميع فى الحرص على تشجيع الطلاب للمشاركة بالأنشطة الطلابية المختلفة واستغلالها في إثراء العملية التعليمية حيث تعد الأنشطة الطلابية أحد الركائز الأساسية في تنمية شخصية الطالب وإكتشاف قدراته والعمل على صقلها.

في السياق، هنأ المهندس سيد عبد العزيز، وكيل تعليم الوادى الجديد الطالبة ميرنا جمال نصوح من مدرسة نجيب محفوظ  الإعدادية بالداخلة، لحصولها علي المركز العاشر على مستوى الجمهورية بمسابقة الثقافة المسيحية والتى تم تنفيذها بالتعاون بين وزارتى التربية والتعليم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشارك بها نحو 50 الف متسابق.

وقدم وكيل التعليم بالمحافظة خالص التقدير لإدارة الداخلة التعليمية وتوجيه عام الدين المسيحى ومدرسة نجيب محفوظ بالداخلة  للجهد المبذول فى تنفيذ المسابقة.

وكيل التعليم الوادي الجديد حصول قطاع تعليم 3 مراكز مستوى الجمهورية التصميم الفنى مسابقة الثقافة المسيحية

الأكثر قراءة

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

أسعار الدواجن تواصل تراجعها.. والتجار: القوة الشرائية عادت بقوة

طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون في برنامج حياة كريمة التدريبي

مبدع المنيا.. النحات جورج ألبرت: علّمت نفسى ورفضت الالتحاق بورش فنية

"عقرهما كلب".. إصابة رجل وطفل أثناء سيرهما ليلاً فى بيلا

تأجيل استئناف "شيرين" على تغريمها 5 ملايين لجلسة 16 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى ايتمار بن غفيرالمسجد الأقصى

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى