اتحاد الكرة يوجه رسالة للأهلى: ننتظر لقبًا إفريقيًا جديدًا

بعث الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة إلى النادي الأهلي بعد تمكنه من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

ونشر اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “بعد صعود النادي الأهلي ممثل الكرة المصرية لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ16 في التاريخ.. الكرة المصرية تنتظر لقبًا إفريقيًا جديدًا يحققه أبطال القلعة الحمراء.. كل التوفيق لممثل مصر”.

تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل، بينما تقام مباراة الإياب في الدار البيضاء يوم 11 يونيو.