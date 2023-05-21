الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"نوعية بنها" تنظم حفل تخرج لطلاب قسم الإعلام التربوي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها حفلا لمناقشة مشروعات تخرج طلاب قسم الاعلام التربوى الدفعة ال 29 الصحافة والإذاعة والتليفزيون والمسرح، برعاية الدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد عميد الكلية و الدكتورة غادة شاكر عبد الفتاح وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

قال الدكتور محمود منصور هيبة المشرف العام على مشروعات الطلاب أن مناقشة المشروعات المقدمة من الطلاب بالقسم استمرت على مدار يومين نوقش في اليوم الأول مشروعات المسرح وفي اليوم الثاني نوقشت مشروعات الصحافة والإذاعة والتليفزيون والتي جاءت ممثلة في مجموعة من الإصدارات الصحفية المتميزة التي قام الطلاب بتنفيذها وإخراجها خلال العام الدراسي بالإضافة لعدد من التقارير التليفزيونية والأفلام التسجيلية ومجموعة من البرامج الإذاعية المختلفة.

وأكد عميد الكلية في كلمته أن هناك مجهودًا كبيرًا يبذل بقسم الاعلام بجميع تخصصاته، مؤكداً أن حضور اعلاميين ومتخصصين لمناقشة المشروعات للطلبة يثري فكر الشباب بالعديد من الإبداعات ويسهم في منحهم خبرات جديدة، بما يملكونه من فكر وعلم ومعرفة.

وأشاد عميد الكلية بأعمال الطلاب وبالمستوى المتميز لهم  وأثنى على اختيارات مشروعات التخرج، والتي تخدم المجتمع في مجالات عديدة لافتا الى أن فرصة الطلاب كبيرة بوجود مجموعة من المتخصصين الذين يفتحون لهم أبواب خبراتهم ويضيئون لهم  الطريق بما يملكونه من علم وفكر يُعد إضافة للطلاب تمنحهم القدرة على مواصلة الطريق بثبات مؤكداً أن هذا اللقاء يرقى لمستوى المؤتمر الطلابي الذي يناقش قضايا إعلامية وليس تقييماً لمشروعات التخرج فقط.

أشادت الدكتورة غادة شاكر عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالقيم الإعلامية الكبيرة التي أتت ولاءا وانتماءا لكلية التربية النوعية وللقامات العلمية بها وأنه من حسن حظ طلاب دفعة قسم الاعلام بالكلية  أن يساهم في تقييم مشروعات تخرجهم  رؤساء تحرير واساتذة بكليات الاعلام والاذاعة والتليفزيون وأشادت بالمشاريع المقدمة من الطلبة والطالبات.

الإذاعة والتليفزيون الدكتور جمال سوسة جمال سوسة رئيس جامعة بنها رئيس جامعة بنها طلاب قسم الإعلام كلية التربية النوعية مشروعات الطلاب

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