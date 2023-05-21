الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون في برنامج حياة كريمة التدريبي

طلاب جامعة الإسكندرية
طلاب جامعة الإسكندرية

شارك 30 طالبًا من جامعة الإسكندرية فى أول برنامج تدريبي تطلقه مؤسسة “حياة كريمة” لطلاب الجامعات، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية الرئاسية للتدريب ويعقد فى الفترة من 20 - 22 مايو الجاري بهدف تدريب طلاب الجامعات على العمل التطوعي وتعريفهم بنشاط مؤسسة حياة كريمة كمشروع قومي لدعم المبادرات الشبابية وتطبيقها على أرض الواقع، بتنفيذ وإدارة شباب الجامعات.

يهدف البرنامج إلى تشجيع التعاون بين جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتلبية احتياجات أهالي القرى المستهدفة وتوعية الشباب بما تقدمه الدولة من مجهودات لرفع مستوى المعيشة والتغلب على التحديات للوصول إلى مستقبل أفضل.

يتم خلال البرنامج تدريب الطلاب على المهارات الحياتية، والمهارات الخاصة بالتطوع، وإثراء معلوماتهم بالمعارف التي يهتم بها الشأن العام.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذا البرنامج لمساعدة أفراد المجتمع في مختلف المجالات الإنسانية والطبية والتوعوية، وأكدوا ضرورة تشجيع عدد أكبر  من الطلاب على المشاركة في المبادرة.

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IMG-20230521-WA0029
IMG-20230521-WA0031
IMG-20230521-WA0031
30 طالب جامعة الإسكندرية أول برنامج تدريبي الأكاديمية الوطنية الرئاسية للتدريب حياة كريمه

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