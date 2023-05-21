إصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم بالمنيا

أصيب 4 أشخاص في حادثي تصادم بمدينة المنيا وطريق المحيط في غرب مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة وتم نقل المصابين إلي مستشفي ابوقرقاص المركزي والمنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة باصطدام سيارة ربع نقل بأخري ملاكي بطريق المحيط أمام قرية نزلة رومان بغرب مركز أبوقرقاص.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وتبين من التحريات والفحص وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة كل من: عمرو عصفور أحمد 29 عاما، عامل، إبراهيم محمد عبد الحكيم 16 عاما، سائق، علاء المصري عبد الحفيظ 59 عامًا موظف، جميعهم يقيمون في مركز أبوقرقاص وتم نقلهم إلى المستشفي المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات ببين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وتلقى مدير أمن محافظة المنيا إخطارا أخر من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة سيرفيس بشخص أمام ميدان المحطة بمدينة المنيا، وبالانتقال والفحص تبين إصابة محمد عبد الهادي 37 عامًا، وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة.