الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تيسير مطر: المحليات في الحياة السياسية والتنفيذية أهم من أمور كثيرة

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا إن المحليات في الحياة السياسية والتنفيذية أهم من أمور كثيرة، كما أن الدستور أعطاها أهمية في الباب المرتبط بالسلطة التنفيذية .

وتساءل مطر خلال كلمته بلجنة المحليات بالحوار الوطني عن قانون المحليات الذي تم مناقشته بالبرلمان، ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت لعدم خروجه؟

كما تساءل: هل فعلا المادة 180 من الدستور هي السبب في عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية وسبب الأزمة؟ مضيفا: “كانت كذلك فنحن مطالب بوضع حلول تتماشى مع أرض الواقع والدستور”، مؤكدا أن إجراء انتخابات المجالس المحلية مطلب رئيسي للشارع المصري.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الجلسات النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني،  وتناقش اللجنة جميع القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها بحسب ما انتهي إليه مجلس أمناء الحوار.

وجاءت قضايا اللجنة كالتالي:  قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها و تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلي قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والنائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية والكاتب الصحفي خالد داود المقرر المساعد وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، و مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.

النائب تيسير مطر حزب إرادة جيل تحالف الأحزاب المصرية المحليات الحياة السياسية

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