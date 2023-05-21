مضبوطات تخطت المليون جنيه.. حبس 4 لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة

أمرت النيابة العامة، الأحد، بحبس 4 عناصر إجرامية بتهمة إدارة أوكار لتجارة المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بعدة محافظات.

في الواقعة الأولى تم ضبط شخصين في محافظة البحيرة أثناءاستقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – 1000 قرص لعقار التامول المخدر 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (300 ألف جنيه تقريبًا).

وفي الواقعة الثانية تم ضبط مسجل خطر بشمال سيناء بدائرة قسم شرطة نخل أثناء تواجده بمحل إقامته وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى) وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(600 ألف جنيه تقريبًا).

وفى الواقعة الثالثة تم ضبط عاطل بالدقهلية بمنطقة دكرنس أثناء تواجده بمحل إقامته وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار)وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(170 ألف جنيه تقريبًا).