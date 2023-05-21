جامعة أسيوط تطلق ندوة التعريف بمعايير مبادرة المشروعات الذكية (صور)

انطلقت، الأحد، فعاليات الندوة التوعوية والتعريفية حول "التعريف بمعايير وآليات التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" الدورة الثانية 2023، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لجمهورية مصر العربية، الدورة الثانية ٢٠٢٣.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبدالمولى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

وأكد المنشاوي أن هناك اهتمامًا عالميًا متزايدًا في العقدين الأخيرين بالمبادرات التي تنادي بالتنمية المستدامة على البيئة، والمشروعات الخضراء، مما يجعل من الضرورة أن تكون الجامعة سباقة في إنجاز المشروعات البحثية في هذا المجال، لافتًا أن الجامعة تسهم بدور فعال في التوعية بقضايا البيئة ومخاطرها، وتنفذ أنشطة بيئية تصممها مختلف الكليات.

تأتى الندوة بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة و المجلس القومى للمرأة، وتعد من سلسلة ندوات التنمية المستدامة للعام الجامعى للعام 2022/2023، والتي ينظمها مركز التنمية المستدامة بالجامعة.

وبحضور د.عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة، وحسام صلاح رئيس الفرع الإقليمي بجهاز شئون البيئة بأسيوط، والمهندس محمد جابر بديوان عام وزارة الاتصالات وممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمبادرة والدكتورة هدى سعدي ممثل المجلس القومى للمرأة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.

وفى كلمته، أكد د.أحمد عبدالمولى، ما توليه إدارة الجامعة بقيادة الدكتور أحمد المنشاوى من الاهتمام بالقضايا البيئة والتغييرات المناخية؛ إيماناَ بدور المؤسسات العلمية والبحثية فى طرح رؤي علمية جديدة و مبتكرة، تسهم بدورها فى التوعية بقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية؛ من خلال التوجيه بإجراء الدراسات والأبحاث والأنشطة البيئة المختلفة التى تصممها مختلف كليات الجامعة، دعياَ جميع طلاب الجامعة إلى المشاركة في المبادر الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى تعد فرصة مميزه لعرض أفكارهم وابتكاراتهم و أنشطتهم المتنوعة للاستفادة منها لخدمة الوطن، مشيدًا بتوجهات الدولة ورئيس الجمهورية، بدعم وتمكين الشباب للمشاركة في المبادرات المختلفة؛ فالشباب مستقبل مصر المشرق والشريك الأساسي فى رؤية مصر 2030 وعملية التنمية المستدامة والشاملة.

وأوضح د.عادل عبده أنه يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمصر، الدورة الثانية 2023؛ كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية بالتعاون مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية؛ من خلال وضع خريطة علي مستوي المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، وذلك في إطار الجهود المبذولة برئاسة واستضافة مصر للمؤتمر cop 27، وجهود تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ علي البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، لافتًا إلى أنه يتم اختيار 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية وسيتم تكريم تلك المشروعات الفائزة خلال فعاليات مؤتمر COP28 الذى سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023.

واستعرض المهندس محمد جابر ممثل وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بالمبادرة ، شروط و آليات المشاركة فى المبادرة من أهمها؛ إن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، ويكون تم تنفيذه بالفعل، و له نتائج مدعومة بأدلة وأن يتضمن مكون تكنولوجى و مكون يرتبط بالاستدامة البيئة إلى جانب عدد من الاشتراطات، وتحتفظ إدارة المبادرة بكامل الحق فى تحرى صدق المعلومات المتعلقة بالمشروع و بالمرشح، كما أن اللجنة التنفيذية تتشكل على مستوى المحافظات برئاسة المحافظ المختص، وبعضوية كل من ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمحافظة وممثل عن المجتمع المدني وأحد الخبراء والمختصين، مستعرضًا لجنة التحكيم وأعضائها وتخصصات المشروعات المستهدفة ومعايير التقييم للمشروعات والتي تشمل المكون الأخضر والمكون التكنولوجي الذكي والجدوى الاقتصادية والقابلية للتوسع والتكرار والأثر المستدام والتمكين وتكافؤ الفرص، كما قام بشرح كيفية طرق التسجيل على الموقع الإلكتروني للمبادرة.

من جانبه، استعرض المهندس حسام صلاح، ممثل وزارة البيئة بالمبادرة، نبذة مختصرة عن المبادرة والتي تشتمل 6 فئات منها فئة المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، والشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، موضحًا أهم المعايير الواجب توافرها في المشروعات الخضراء الذكية ومنها؛ المشروعات الصديقة للبيئة التي تهدف الي الحد من التلوث، المشروعات التي تهدف إلي تقديم منتجات وخدمات، والمشروعات الاقتصادية والتي تتبع مبادئ الإنتاج والاستهلاك المستدام، فضلاً عن معايير تقييم المشروعات الخضراء والتي تتمثل في كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وكفاءة استخدام الطاقة، والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ونظم الإدارة المستدامة للمخلفات بأنواعها، ونسبة مدخلات الإنتاج الخضراء.

في السياق، أوضحت الدكتورة هدي سعدي ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، أهم المشروعات الخاصة بالمرأة والفائزة في المرحلة الأولي من المبادرة، والتي تتضمن مشروع تصميم قاطع ثلاثي الأبعاد من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية للدكتورة مني طمان، ومشروع الخردة باب رزق إعادة تدوير الخامات المتاحة للدكتورة وهاد سمير، ومبادرة صاحبات اليد الذهبية إعادة تدوير مخلفات نخل البلح للدكتورة سمر سعيد، مضيفةً أن الرسالة الهامة التي تقدمها المبادرة للمجتمع هى أن تدعم كل المؤسسات المرأة وتدعم ثقافة تكافؤ الفرص، مع إلقاء الضوء علي أكبر الممارسات والإبتكارات الناجحة، مستكملة رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وتعزيز فاعلية المرأة في المجتمع، وتعزيز التوعية، والتغيير السلوكي، بشأن قضايا المرأة، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة إحتياجاتها خلال عملية تمويل العمل المناخي.