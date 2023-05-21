ضياء رشوان: الدولة لم تتسبب فى إغلاق صحف حزبية وإنما أغلقت بيد أصحابها

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الصحف الحزبية فى مصر اثنان نوع أغلقته الدولة وهي جريدة صوت الشعب وانتهي الأمر منذ عشر سنوات على تحمل الحكومة رواتبهم ومعاشاتهم كاملة، والصحف الحزبية ١٣ صحيفة أغلقت بيد أصحابها.

وأضاف المنسق العام بتعقيبه داخل لجنة الأحزاب السياسية فى الحوار الوطني: كان جزء من أسباب إغلاق هذه الصحف هو جدل فى لجنة الأحزاب حول من يقود هذا الحزب أو ذاك، لافتًا الى أن نقابة الصحفيين منذ ٢٠١٣ منحت كل الزملاء من الصحف الحزبية إعانة بطالة وما زالت تصرف حتى الآن، لافتًا إلى أنها مثّلت عبئًا على ميزانية النقابة ولكن الحكومة التزمت بها.

وتابع رشوان: ولم يكونوا فقط صحفًا حزبية واتسع الأمر، لأن هناك كثيرًا من الصحف الخاصة أغلقت، وقدمنا قائمة كاملة تجاوز عددها ٥٠٠ أو ٦٠٠ استحقوا الحصول على معاش إعانة، مشددًا على أن الوضع لن يحل فى دقيقة ولكن التكاتف بين مقترحات اللجان وموضوعاتها يفضي فى النهاية إلى مخرجات تفيد الجميع.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الجلسات النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، وتناقش اللجنة جميع القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها بحسب ما انتهى إليه مجلس أمناء الحوار.

وجاءت قضايا اللجنة كالتالي: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل اختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والنائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية، والكاتب الصحفي خالد داود المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.