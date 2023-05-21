مصرع 3 شباب فى حوادث قطارات متنوعة بالمنيا

لقى 3 شباب مصرعهم في حوادث قطارات متفرقة بمحافظة المنيا، حيث سقط أحدهم من القطار في مركز مغاغة لاختلال توازنه، فيما صدم القطار اثنين آخرين أثناء عبور المزلقان في مدينتي المنيا وملوي.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام قطار بالطالب حسام مصطفي عبد الصبور، 18 عاما، مقيم بمركز ديروط بأسيوط، ونتج عن ذلك وفاته في الحال.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات التحريات الأولية تبين أن القطار صدم الطالب أثناء عبوره المزلقان القبلي في مدينة ملوي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقى مدير أمن المنيا إخطارًا باصطدام قطار بشخص مجهول الاسم والعنوان وعمره نحو 20 عاما، أثناء عبوره مزلقان الأخصاص بحي شمال مدينة المنيا ونتج عن ذلك مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام لحين التعرف عليها والتوصل إلى الأهلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من عمليات النجدة، بسقوط شاب مجهول الأسم والعنوان عمره نحو 25 عامًا، من القطار أمام منطقة واحة النخيل بمركز مغاغة في شمال المنيا، لاختلال توازنه ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة بمعرفة الأهالي إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة والتوصل إلى أهلية الشاب المتوفى.