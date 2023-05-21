الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة": تحويل مستحقات الضمان الاجتماعى لـ53 مصريًا غادروا الأردن نهائيًا

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

قالت وزارة القوى العاملة، الأحد، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية «عمّان»، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ126 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 53 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمّان نهائيا.

وأضافت أن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا فعلى المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية؛ حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.

received_259923309864143
received_259923309864143
received_1244838586402755
received_1244838586402755
الأردنية عمان السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان الضمان الاجتماعي العاصمة الأردن العاصمة الأردنية عمان

الأكثر قراءة

محافظ البنك المركزى: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم لنجاح اجتماعات بنك التنمية الإفريقى

بينهم سيدة.. حبس 4 متهمين بحيازة مواد مخدرة فى القاهرة

التعليم العالي: مكافآت مالية للمتميزين في تحالف إقليم الدلتا

"التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحانات "إعدادية المنيا"

سعر الذهب لحظة بلحظة فى مصر تحديث لحظى عيار 21

«إجلاء جوى».. «الخارجية» تعلن تعليمات جديدة لإجلاء المصريين من السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى ايتمار بن غفيرالمسجد الأقصى

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى