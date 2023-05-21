"التربية السليمة بالأسرة" فى ندوة بأندية المرأة بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الأحد، ندوة توعوية عن التربية السليمة داخل الأسرة من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية ضمن برامج أندية الفتاة والمرأة، بمشاركة 30 فتاة من عضوات نادي الفتاة بمركز شباب كفر الشيخ التابع لإدارة شباب كفر الشيخ برعاية د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ضمن أنشطه الفتاة والمرأة التي تشهدها مراكز شباب المحافظة.

وأكد د. عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام أحمد سعد زيدان واعظ بمنطقة وعظ كفر الشيخ، بتقديم الندوة التي أوضح فيها أن الأسرة هى البيئة الأساسية الأولى التي تحضن الأبناء، والتي ينشأ فيها الأطفال بطريقة تتفق مع ما هو سائد في المجتمع، واستعرض أساليب التربية الحديثة كالقدوة الحسنة، واحترام الوالدين لبعضهما، واحترام الطفل أمام الآخرين والإشادة بجهوده دائمًا والتقدير والمكافأة والنقاش والإقناع، وإعطاء الطفل بعض الحرية والصداقة بين الوالدين والأطفال، وإظهار الحب للأطفال، إضافة إلى تعليم الأبناء كيفية حل بعض المشاكل التي تواجههم دون الاعتماد على الغير.

واختتمت الندوة بنقاش مفتوح مع المشاركات من الفتيات حول كافة مقترحاتهم وكيفية إدارة الحياة بشكل مختلف وذلك بإشراف نجوى صلاح، وكيل الوزارة، وغادة حسين، مدير الإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية وإشراف تنفيذى مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، وفتحى جبر، مدير إدارة شباب كفر الشيخ وتنفيذ غادة راشد مسؤول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية وفريق عمل المركز.