الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قادرون باختلاف.. أبطال كفر الشيخ يحصدون المراكز الأولى في مشروع ذوي الهمم

ذوو الهمم
ذوو الهمم

حصد أبطال محافظة كفر الشيخ القادرون بإختلاف، المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى لعبات تنس الطاولة والكرة الطائرة و ورفع الأثقال، فى منافسات اللقاء الختامي للمشروع القومي لذوي الاحتياجات، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير، برعاية د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 16حتى 21 مايو الجاري بمدينة الغردقة، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023 وأطلقه الرئيس السيسي.

وأعلن د.عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ عن النتائج التى حققتها الفرق المشاركة من المحافظة برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واسفرت عن فوز اللاعب محمود عبد الخالق لاعب "رفع أثقال وزن تحت 96 ك "بالمركز الأول" و عزيزة أحمد فى رفع الأثقال تحت 41 ك حتى 55ك وهاجر مصطفى "مركز ثانى" فى جرى 100 متر، كما حصدت المركز الثاني فى رفع الأثقال كل من  أمل ابو الخير و مى إبراهيم و فاز  فريق كرة الطائرة جلوس بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية و كذلك حصلت نادية مهران على المركز الثالث فى رفع الأثقال واللاعبة شيرين محمد على المركز الثالث فى دفع الجلة وقوف،  وذلك بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية  .

وجاءت مشاركة أبطال كفر الشيخ (القادرون باختلاف) بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، رافق الأبطال الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون باختلاف بكفر الشيخ، وشارك في اللقاء الرياضي الختامي ٢٠ محافظة: "كفر الشيخ، أسوان، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، الدقهلية، الفيوم، الشرقية، البحيرة، المنيا، السويس، الاسكندرية، الإسماعيلية، القاهرة، قنا، الأقصر، المنوفية ، القليوبية، الغربية، وسوهاج" في منافسات"كرة طائرة جلوس، تنس طاولة، رفع أثقال، العاب قوي جري١٠٠م، دفع جلة، كرة قدم خماسي .

ذوي الهمم قادرون باختلاف السيسي الشباب كفر الشيخ

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