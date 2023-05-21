فتح باب التسجيل في دورة الدراسات السينمائية بقصر السينما

ينظم قصر ثقافة السينما، دورة دراسات سينمائية حرة، تتضمن محاضرات في فنون السينما في مجال: السيناريو، التصوير، الإخراج، والديكور، الرسوم المتحركة، إضافة إلى انعقاد ندوات ثقافية ولقاءات نقدية يقدم الدارسون خلالها أبحاثا تعكس مدى استفادتهم من المادة العلمية.

وأعلن القصر، فتح باب التسجيل بالدورة اعتبارا من مايو الحالي وحتى ميعاد انعقادها والتي من المقرر أن تبدأ في شهر يوليو المقبل.

يدرس في الدورة نخبة من الأساتذة المتخصصين في فنون السينما المشار إليها منهم د. أشرف محمد، د. مروة عزب، د. خالد بهجت، أحمد البدري، فخر الدين نجيدة، يسرى المناديلي، د. حسين بكر، حسام المحفوظي، زايد نايف، أشرف فايق، عادل عوض، د. ضياء الدين جابر وغيرهم.

كما أعلن القصر عن فتح باب التسجيل في دورة دراسات سينمائية في مبادئ التمثيل السينمائي والمسرحي تبدأ اعتبارا من يوليو المقبل أيضا، تدريب المخرج د. تامر الجزار.

فعاليات الدورات التدريبية تأتي ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وينظمها قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، في ضوء اهتمام قصور الثقافة بنشر الثقافة السينمائية، عبر الاستعانة بالأساتذة والمتخصصين في هذا المجال.

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، لإجازة فصل الصيف بالمدارس، بمجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، التي تجوب بها الهيئة محافظات وقرى أقاليم مصر، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.

ومن المقرر أن تنظم الهيئة في هذا الإطار مجموعة من القوافل الثقافية، تتجه إلى المناطق المحرومة ثقافيًا، لتقديم لهم خدمات متنوعة، والكشف عن المواهب من أبناء تلك المواهب وتنميتها ورعايتها، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية للمواطن، والحفاظ على أبناءها من الأفكار الظلامية.