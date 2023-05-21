محافظ الإسماعيلية يعلن نتائج الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا، الأحد، لمتابعة نتائج المرحلة الأولى للموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، والتي انطلقت اعتبارًا من السبت ٢٩ أبريل الماضي وانتهت ١٩ مايو ٢٠٢٣ واستهدفت حالات البناء في المهد.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، معاون المحافظ لملف التعديات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء يتم متابعته بصورة مستمرة؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأشار المحافظ إلى ما يحظى به ملف التعديات من اهتمام من القيادة السياسية ما يعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون لتطبيق القانون بكل حزم.

ووجَّه شريف بشارة بضرورة التخطيط الجيد، وكذلك التنسيق المستمر للمراحل القادمة من الموجة ٢١، والتأكيد على إخطار جميع الجهات المعنية بتنفيذ الإزالات، كل في نطاقه، من خلال المحاضر التنسيقية بين رؤساء المراكز والأحياء وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة وكذلك الأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة؛ لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.