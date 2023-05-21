الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن وإصابة 8 فى حوادث طرق بالمنيا

اسعاف
اسعاف

لقى مواطن مصرعه فيما أصيب 8 فى حوادث طرق متفرقة بالمنيا، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من عمليات، يفيد مصرع طفل فيما أصيب 8 مواطنين آخرين فى 5 حوادث طرق في المنيا، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، حيث لقي طفل مصرعه صدمته سيارة أمام مدرسة الناصرية الابتدائية سرق النيل بأبوقرقاص.

 وأصيب 3 مواطنين في حادث سيارتين بطريق المحيط أمام نزلة رومان بأبوقرقاص، وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية زهرة بمركز المنيا.

 كما أصيب مواطن في حادث تصادم سيارة سرفيس بشخص أمام ميدان المحطة بمدينة المنيا، وآخر في حادث انقلاب دراجة بخارية أمام نقطة شركة الحاج قنديل في دير مواس.

تم نقل  المصابين إلي المستشفيات للعلاج، والتحفظ علي المركبات تحت تصرف النيابة العامة.

مواطن المنيا السرعة الزائدة نزلة رومان أبوقرقاص

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