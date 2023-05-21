الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أدعية أول ذي القعدة 2023.. وموعد استطلاع هلال ذي الحجة

أدعية 1444
أدعية 1444

عقب استطلاع الهلال رسميا من قبل دار الإفتاء المصرية يبحث الكثيرين عن أدعية أول ذي القعدة 2023 والذي يعد من الأشهر الحرم التي يقعد فيه العرب عن القتال لذلك يسمي بهذا الاسم لذلك يستعد فيه المسلمين لموسم الحج بالدعاء والطاعة والعبادة والذكر والاستغفار وكثرة الصلاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يرجوا فيها الله سبحانه وتعالى.

 أدعية أول ذي القعدة 2023

يمكن استقبال شهر ذي القعدة بالعديد من الأدعية المأثورة التي يستعد فيها لاستقبال موسم الحج وغفران الذنوب وتلبية دعوة الله سبحانه وتعالى ممن يؤدون مناسك فريضة الحج ولعل من أبرز أدعية أول ذي القعدة 2023 ما يلي :-

اللهم إني أسألك في شهرك الحرام أن تجعلني من التائبين المتطهرين المستغفرين من كل ذنب الكبير وصغير.. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته أو كربنا إلا أزلته يا أرحم الرحمين يارب العالمين.

اللهم نسألك العفو و العافية في الدنيا والأخرة وأهلي ومالي .. اللهم أجعلني من عبادك الصالحين في هذا الشهر الكريم.. اللهم أنا نسألك أن تختم بالصالحات أعمالنا وتولى أمورنا يارب العالمين.

اللهم اجعلنا من الذاكرين لك في كل وقت وحين .. اللهم اجعلنا من الشاكرين على نعمك غير قانتين.. اللهم اجعلنا من صابرين في مواجهة البلاء والغلاء.

اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فمن عافيت وتولنا فيمن توليت.. اللهم أغفر ذنوبنا .. واجعلنا من أهل جنات النعيم.. اللهم أجعلنا من التوابين بعد كل ذنب .. حامدين بعد كل بلاء.

اللهم اجعلنا نستقبل شهرك الحرام بالطاعة والعبادة والبعد عن المعاصي.. والصبر على البلاء.. اللهم أجعلنا من الشاكرين الحامدين.. الراضين بقضاءك وقدرك.

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أسعار الأضاحي في مصر 2023.. وموعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444

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أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 21 مايو 2023

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444

يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444/2023 يوم الأحد 29 من شهر ذي القعدة 1444 الموافق 18 من شهر يونيو 2023 حيث أكدت كافة الحسابات الفليكة أن اول أيام شهر ذي الحجة يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 وبذلك يكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 9 ذي الحجة 1444 الموافق 27 يونيو 2023 وأول أيام العيد يوم الأربعاء 10 ذي الحجة الموافق 28 يونيو 2023.

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