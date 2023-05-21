تحرير 50 محضرًا للعاملين بمجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكل صور الغش التجاري بالأسواق والمحلات والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته، للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 14 حتى 20 من مايو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى ما أسفرت عنه الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 127 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 16 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 44 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن.

و15 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 30 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 12 محضرًا للتصرف في 221 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضر للغلق في مواعيد العمل الرسمية دون تصريح مسبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضر لأحد المسئولين عن محلات بيع الأسمدة والكيماويات الزراعية لحيازته وعرضه للبيع 9 أطنان أسمدة زراعية مدعمة من الدولة يتم صرفها للمزارعين على الحيازات الزراعية وغير مصرح بتداولها خارج منافذ وزارة الزارعة، وتحرير 3 محاضر للمسئولين عن منشآت غذائية وتجارية لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدر هذه السلع.

حيث تم التحفظ على فلتر زيوت سيارات، زيت طعام، حشو فلتر، سجائر مستوردة، دواجن، جميعها مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر لأحد المسئولين عن المخابز السياحية لاستخدامه دقيقًا بلديًا مدعمًا خاصًا بإنتاج الخبز البلدي المدعم في المخابز المرخصة لذلك الغرض في عملية الإنتاج للتربح غير المشروع منها، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير 3 محاضر ضد المسئولين عن منشآت تجارية وغذائية لقيامهم بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، 4 محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر المقرر من الشركة، و5 محاضر ضد جزارين لحيازتهم وعرضهم للبيع مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ على 60 كجم لحوم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

و50 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادرة من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية علاوة على تحرير 39 جنحة للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فقد تم تحرير محضر ضد المسئولين عن إدارة مستودعات البوتاجاز المنزلية لعدم تقديم الإخطار الشهري عن حركة المواد البترولية بالمحطات في المواعيد المقررة، كما تم تحرير 3 محاضر للمسئولين عن مستودعات البوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

وعن ملف الغش التجاري فقد قامت الحملات المشتركة من التموين والطب البيطري ومباحث التموين بتحرير 3 محاضر للمسئولين عن منشآت غذائية لقيامهم بحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على 22 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية، و6 عبوات مياه معدنية، 96 عبوة كيك، 3عبوات باتيه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلًا عن سحب 3 عينات غير غذائية وإرسالها إلى الجهات المختصة لإصدار التقرير اللازم عن صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه وذلك تنفيذًا لتأشيرة النيابة العامة.

