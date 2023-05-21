المؤبد لأب وابنته أقاما علاقة محرمة وقتلا طفلهما

قضت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الثامنة، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة أب عاشر ابنته وأنجبت طفلًا منه قتلاه ورمياه في البحر، بالمؤبد.

عُقدت المحكمة برئاسة المستشار طلعت محمد قنديل رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين على حمدي لاشي، وهاني رمسيس كامل، ووكيل النيابة أحمد محمد زغلول، وأمانة سر محمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

وتعود تفاصيل القضية عندما تمكنت مباحث مركز شرطة طامية برئاسة العقيد معتز اللواج مفتش المباحث والرائد أحمد عشري رئيس المباحث من القبض على "ز.خ "في العقد الخامس من العمر وابنته "ف.ز"، في العقد الثاني ومقيمَين بعزبة التسعين بمنشأة الجمال بمركز طامية، وذلك بعد قيامهما بإلقاء طفل في البحر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية يفيد بالقبض على "ز.خ" 55 سنة وابنته "ف.ز " 20 سنة مقيمين بعزبة التسعين التابعة لمركز طامية، عقب قيامهما بإلقاء طفل بالبحر.

وتبين من تحريات العقيد معتز اللواج مفتش المباحث والرائد احمد عشري رئيس مباحث مركز طامية أن الأب كان دائم ممارسة الرذيلة مع ابنته حتى حملت منه سفاحًا وبسؤال الفتاة اعترفت أن والدها كان يمارس معها الرذيلة إلى أن حملت منه سفاحًا.