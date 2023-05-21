الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للتقصير.. مدير "تعليم السويس" يحيل رئيس لجنة امتحانية ومراقب أول وملاحظين للتحقيق

مراقب وطلاب
مراقب وطلاب

أحال  ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، رئيس لجنة امتحانية ومراقب أول وعدد من الملاحظين للتحقيق.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، إنه قرر تحويل رئيس اللجنة والمراقب الأول، وعدد من الملاحظين للتحقيق لتقصيرهم في تنفيذ التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد "عمارة" أنه لا تهاون في حق من حقوق الطالب سواء في زمن الإجابة، أو توفير المناخ المناسب لأجواء الامتحانات وخلافه .

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم الى أن محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، كان قد شدد على ضرورة متابعة انضباط العملية الامتحانية وسيرها بالشكل الصحيح، ووضع مصلحة  الطلاب على رأس قائمة الاهتمامات .

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، قد أجرى جولة ميدانية، صباح اليوم الأحد، شملت عدد  من مدارس حي عتاقة وحي فيصل.

مصر السويس التعليم الامتحانات التحقيق

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